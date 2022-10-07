«Ничего особенного»: петербуржцы оценили шопинг в Белоруссии Петербуржцы разочаровались шопингом в Белоруссии

Фото: shutterstock.com

В шопинге в Белоруссии нет ничего особенного, а разница с ценами в российских магазинах минимальна, рассказали СМИ петербуржцы Кирилл и Екатерина, которые ездили в республику в прошедшие выходные. По их словам, в Минске нет крупных торговых центров, равно как и ушедших из России брендов — в городе есть очень небольшое число открытых магазинов с продукцией западного массмаркета, но они находятся в таких точках города, до которых очень трудно добраться .

Ничего особенного, и разница в ценах с российскими минимальная. Из Минска ничего такого не привезешь. Все плюс-минус то же самое <...>. Хотели посетить Zara, Pull&Bear и другие ушедшие из России бренды. Но их от силы пара штук, и они находятся на таких окраинах, что мы просто не поняли, как туда добираться, и в итоге отказались от затеи закупаться там одеждой. Что касается центра, то там вообще нет торговых комплексов выше трех этажей, — рассказали петербуржцы.

Сигареты в Минске стоят в 2-2,5 раза дешевле, чем в России, отметили Кирилл и Елена. Они уточнили, что пачку, которую в Петербурге продают за 200 руб­лей, в Белоруссии можно купить за 80–100. В остальном цены на продукты питания в Белоруссии не отличаются от российских — исключение составляют только сыры и продукция из молока.

Также петербуржцы отметили чистоту на улицах Минска, но добавили, что в пригородах ситуация сильно отличается. По их словам, в столице не увидишь на улицах ни одного фантика, ни одного бездомного. При этом чувствуется показушность, поскольку если выехать в пригород, то там полная разруха, заявили петербуржцы.

Россиянам ранее посоветовали Алтай в качестве направления для путешествий. Сообщалось, что в конце сентября и начале октября здесь проводятся пешие походы, конные туры, путешествия на автомобиле и даже сплавы по рекам. В регионе стоит посетить места близ горы Белуха, скалы Зубы Дракона, долину реки Кызыл-Чин, а также остров Патмос.