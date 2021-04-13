NI предрёк Киеву потерю Мариуполя в случае эскалации конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/dd5355d2-9c68-11eb-b642-96000091f725_660.jpg Фото: mariupolrada.gov.ua/facebook.com

Украина может потерять Мариуполь в случае начала боевых действий на юго-востоке страны. Об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

Издание напомнило, что ещё в 2014 году во время вооружённого противостояния украинская армия была вынуждена отступать из Мариуполя, и только впоследствии удалось отвоевать город у ополченцев самопровозглашённых республик.

По мнению автора статьи, жители Мариуполя и сегодня продолжают связывать себя с Россией и голосовать на выборах за промосковских политиков. В случае обострения ситуации в Донбассе, отмечает издание, риск потери города остаётся очень большим.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о концентрации войск НАТО у российских границ. По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и на Балтике, всего Альянс сосредоточит 40 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал NEWS.ru, cовместное заявление с обвинениями России в провокациях на границе с Украиной выпустили главы МИД стран «Большой семёрки» (G7). Их поддержал верховный представитель Евросоюза.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что представители G7 просто «отработали номер».