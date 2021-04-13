Главы МИД стран G7 обвинили Россию в провокациях у границ Украины

https://static.news.ru/photo/95f6dfc4-9c68-11eb-beb6-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Cheng/GLOBAL LOOK PRESS

Совместное заявление с обвинениями России в провокациях на границе с Украиной выпустили главы МИД стран «Большой семёрки» (G7). Их поддержал верховный представитель Евросоюза.

Эти крупномасштабные перемещения войск, происходящие без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и фактор дестабилизации. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, — цитирует документ РИА Новости.

В МИД РФ отреагировали на этот демарш со стороны «семёрки». В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что представители G7 просто «отработали номер».

В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поговорили по телефону о ситуации в Донбассе. Они потребовали от России прекратить подстрекательские риторики, рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.