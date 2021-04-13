Шойгу рассказал о концентрации войск НАТО у российских границ

https://static.news.ru/photo/a508d2ba-9c54-11eb-b072-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

США и НАТО перебрасывают войска к границам Европейской России, при этом основные силы концентрируются в Причерноморье и на Балтике. Об этом в ходе совещания в Североморске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, — цитирует ТАСС министра.

Североатлантический альянс сосредоточит 40 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения и военной техники рядом с российскими границами. По словам Шойгу, российская сторона, в свою очередь, перебрасывает две армии и три соединения ВДВ для выполнения учебно-боевых задач в целях проверки боеготовности.

Как сообщал NEWS.ru, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация полностью поддерживает Украину, её суверенитет и территориальную целостностью. По его словам, Альянс пристально отслеживает перемещение российских военных к границе Украины, которое является крупнейшим усилением с 2014 года. Столтенберг считает эти действия «необоснованными и необъяснимыми».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что другие государства никак не должно беспокоить перемещение российских военных по территории России, поскольку им войска не угрожают. Пресс-секретарь президента в очередной раз добавил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором Россия никогда не участвовала.