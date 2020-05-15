Невеста Джонсона появилась на публике впервые после родов

https://static.news.ru/photo/c15e6796-9682-11ea-9e83-fa163e074e61_660.jpgКэрри Саймондс и Борис ДжонсонФото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс появилась на публике впервые после родов, которые прошли 29 апреля.
Политик и его 32-летняя избранница вечером 14 мая вместе вышли из резиденции на Даунинг-стрит, чтобы аплодисментами поблагодарить работников сферы здравоохранения, спасающих жизни пациентам с коронавирусом.