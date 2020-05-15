Невеста Джонсона появилась на публике впервые после родов

https://static.news.ru/photo/c15e6796-9682-11ea-9e83-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс появилась на публике впервые после родов, которые прошли 29 апреля.

Политик и его 32-летняя избранница вечером 14 мая вместе вышли из резиденции на Даунинг-стрит, чтобы аплодисментами поблагодарить работников сферы здравоохранения, спасающих жизни пациентам с коронавирусом.

Thank you to those wonderful people who care for all of us when we need it the most. Tonight, we clapped for all of you. #ThankYouNHS #ClapForCarers pic.twitter.com/ogD2vG4JUX — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 14, 2020

Спасибо тем замечательным людям, которые заботятся о всех нас, когда мы нуждаемся в этом больше всего. Сегодня вечером мы хлопали для всех вас, — написал Джонсон в Twitter.

Сын британского премьера появился на свет в одном из госпиталей Лондона. Новорождённого назвали Уилфред Лори Николас, писал NEWS.ru.