Европа

Невеста Джонсона появилась на публике впервые после родов

10:58, 15 мая 2020
Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс появилась на публике впервые после родов, которые прошли 29 апреля.

Политик и его 32-летняя избранница вечером 14 мая вместе вышли из резиденции на Даунинг-стрит, чтобы аплодисментами поблагодарить работников сферы здравоохранения, спасающих жизни пациентам с коронавирусом.

Спасибо тем замечательным людям, которые заботятся о всех нас, когда мы нуждаемся в этом больше всего. Сегодня вечером мы хлопали для всех вас, — написал Джонсон в Twitter.

Сын британского премьера появился на свет в одном из госпиталей Лондона. Новорождённого назвали Уилфред Лори Николас, писал NEWS.ru.

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