Стало известно имя ребёнка Бориса Джонсона

https://static.news.ru/photo/f6bad0cc-8c79-11ea-b7ad-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новорождённый сын британского премьера Бориса Джонсона получил имя Уилфред Лори Николас. Об этом объявила в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс.

Она пояснила , что имя Уилфред было дано ребёнку в честь дедушки премьера, имя Лори — в честь её деда, а имя Николас — в честь двух врачей, спасших жизнь премьера в больнице, в которой он оказался после заражения COVID-19.

Уилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после больничного. Предполагалось, что малыш в семье Джонсона и Саймондс родится в начале лета. Ребёнок здоров.

Это уже шестой ребёнок Бориса Джонсона. У британского премьера есть четверо детей от второго брака с Мариной Уилер. В 2009 году у него родилась внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. В 2018 году Джонсон развёлся с Мариной Уилер из-за нового романа с Кэрри Саймондс. С тех пор пара живёт вместе.

В марте возлюбленная премьера сообщила, что заразилась коронавирусом, писал NEWS.ru.