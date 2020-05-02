Стало известно имя ребёнка Бориса Джонсона

Новорождённый сын британского премьера Бориса Джонсона получил имя Уилфред Лори Николас. Об этом объявила в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс.
Она
Уилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после больничного. Предполагалось, что малыш в семье Джонсона и Саймондс родится в начале лета. Ребёнок здоров.
Это уже шестой ребёнок Бориса Джонсона. У британского премьера есть четверо детей от второго брака с Мариной Уилер. В 2009 году у него родилась внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. В 2018 году Джонсон развёлся с Мариной Уилер из-за нового романа с Кэрри Саймондс. С тех пор пара живёт вместе.
В марте возлюбленная премьера сообщила, что заразилась коронавирусом, писал NEWS.ru.
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