Беременная невеста премьера Великобритании заразилась коронавирусом

26 марта у Бориса Джонсона появились симптомы COVID-19. После этого он сдал анализ на наличие инфекции в организме, результаты оказались положительными. С тех пор он находится в изоляции в резиденции на Даунинг-стрит, у него до сих пор сохраняются симптомы болезни, в частности повышенная температура.
С членами британского кабмина премьер общается посредством современных технологий. В частности, для проведения совещания Джонсон и его коллеги использовали платформу видео-конференц-связи Zoom, писал NEWS.ru.