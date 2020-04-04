Беременная невеста премьера Великобритании заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/79a86862-7697-11ea-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс тоже заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своём Twitter.

Девушка написла, что последнюю неделю пролежала в постели с симптомами COVID-19, сейчас она чувствует себя лучше.

Iâve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I havenât needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and Iâm on the mend. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

26 марта у Бориса Джонсона появились симптомы COVID-19. После этого он сдал анализ на наличие инфекции в организме, результаты оказались положительными. С тех пор он находится в изоляции в резиденции на Даунинг-стрит, у него до сих пор сохраняются симптомы болезни, в частности повышенная температура.

С членами британского кабмина премьер общается посредством современных технологий. В частности, для проведения совещания Джонсон и его коллеги использовали платформу видео-конференц-связи Zoom, писал NEWS.ru.