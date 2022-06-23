Нетрезвый житель Днепра бросил из окна дома гранату в детей

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Нетрезвый житель Днепра бросил из окна жилого дома гранату в детей, которые играли во дворе. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик, сообщает Telegram-канал Shot.

[Мужчина] задержан, дома у него нашли ещё две гранаты и патроны, — говорится в сообщении.

По информации украинских СМИ, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. В результате взрыва получили повреждения припаркованные во дворе автомобили.

Ранее сообщалось, что учебная граната РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Инцидент произошел во время урока ОБЖ в школе № 10. Педагог в тот момент показывал ученикам гранату и выкрутил запал. Дети не пострадали, однако мужчине оторвало фаланги четырех пальцев, он был госпитализирован.