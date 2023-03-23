«Нет возможностей»: в Чехии отказались дальше помогать Украине Президент Чехии Павел: Прага помогла Киеву оружием, как могла

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Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага максимально помогла Киеву поставками оружия, новых возможностей у нее не осталось. В республике есть мощности для производства боеприпасов, однако не хватает рабочей силы, добавил он в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.

Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей, — подчеркнул Павел.

При этом он считает, что помощь Праги еще возможна в боеприпасах и в области противовоздушной обороны. Чешский президент, говоря о производстве боеприпасов в республике, обратил внимание на очень низкий уровень безработицы. Он допустил, что в такой ситуации выпускать снаряды могли бы рабочие с Украины.

Ранее сообщалось, что заявления премьер-министра Финляндии Санны Марин о возможной передаче истребителей Украине могут создать опасность для страны, заявила депутат Минна Рейонен. Она отметила, что Россия может расценить подобные действия как прямое участие в украинском конфликте. Парламентарий подчеркнула, что нацбезопасность Финляндии имеет важное значение.