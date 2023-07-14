«Нет денег — нет суверенитета»: Орбан раскрыл итоги «дружбы» Украины с США Орбан: Украина лишилась суверенитета стараниями США

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Виктор Орбан

США своей внешней политикой фактически уничтожили суверенитет Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, сейчас республика не может существовать без внешних дотаций.

Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства, — сказал он.

Орбан напомнил, что финансирование Украина также получает извне. Ее бюджет держится на траншах из США, а вооруженные силы — на поставках западных боевых систем. Как подчеркнул политик, в таких условиях одно решение американской администрации может поставить точку в затянувшемся кризисе, однако Соединенные Штаты этого «не хотят», даже саммит НАТО не прояснил ситуацию.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт не поддерживает план Еврокомиссии о выделении Киеву дополнительных средств. По его словам, неприемлемо давать украинским властям деньги, пока они не отчитаются о том, как были потрачены €70 млрд.

Вместе с тем премьер напомнил, что по инициативе Брюсселя Венгрия лишилась доступа к средствам из фонда восстановления. Так он отреагировал на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить свои взносы для дальнейшей поддержки Украины.