Несвободная экономическая зона: заставят ли крымчат платить налоги Киеву

На Украине разрабатывается законопроект, который ликвидирует свободную экономическую зону «Крым». Это означает, что на украинских граждан, проживающих на этой территории, будут распространяться те же законы, что и на всех остальных, в том числе в сфере уплаты налогов и начисления пенсий. Правда, на практике украинцы в Крыму платить в киевскую казну всё равно не будут: в отношении них начнёт действовать налоговый мораторий. NEWS.ru вместе с экспертом разобрался в сути инициативы депутатов Рады.

По данным украинского портала «Обозреватель», инициаторы законопроекта хотят добиться его принятия до начала саммита «Крымской платформы», который намечен на 23 августа в Киеве. Он отменит свободную экономическую зону (СЭЗ) «Крым» и переведёт украинских граждан полуострова под действие закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Киев создал СЭЗ «Крым» сразу после присоединения полуострова к России в 2014 году. Это позволило ввозить туда товары с территории Украины без пошлин, а украинским бизнесменам, работающим на неподконтрольных Киеву землях, не платить налоги в украинскую казну. Освобождались от уплаты налогов и простые украинцы в Крыму, но при этом киевские власти отказались от начисления им пенсий и оказания банковских услуг. Фактически центральные власти рассматривали крымских украинцев как иностранцев.

Верховная Рада Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть депутатов Верховной Рады считают, что таким образом Киев де-факто признаёт переход полуострова под юрисдикцию России. Между тем не за горами саммит «Крымской платформы», которая призвана консолидировать усилия мирового сообщества по мирному возвращению Крыма Украине.

Получается, что мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против Российской Федерации, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма, — прокомментировал законопроект об отмене СЭЗ один из его инициаторов, депутат Рады Ярослав Железняк.

Несмотря на то, что отмена СЭЗ уровняет крымских украинцев с остальным соотечественниками, платить налоги в киевскую казну им всё равно не придётся. В отношении них будет введена система мораториев, временно освобождающих их от пошлин и сборов, а также отменены штрафы за неуплату. По закону, регулирующему жизнь на «временно оккупированных территориях», в Крым будет официально запрещено ввозить товары военного назначения, а местные предприниматели смогут платить налоги в украинскую казну на добровольной основе.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что отмена СЭЗ «Крым» — лишь признание очевидного: за семь лет она так и не заработала. Киевские власти не только не упрощали движение товаров и услуг в Крым, но и, наоборот, всячески этому препятствовали.

Смысл СЭЗ «Крым» был в том, чтобы вкладывать в Крым инвестиции и средства на реконструкцию инфраструктуры, то есть фактически заигрывать с крымчанами, не имея реального желания и возможностей к этому. Но так как семь лет уже Крым является российским, то всё это имело чисто теоретическое значение. В реальности Украина занималась водным и электрическим блокированием Крыма. Эта территория была не свободной экономической зоной, а в точности наоборот. Отмена этой формальности, которая была одним из элементов признания Крыма украинским, говорит о том, что Киев пошёл по пути признания этой территории, по крайней мере, не украинской. Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ заместитель директора Института стран СНГ

Стоит добавить, что, по переписи населения 2014 года, в Крыму насчитывалось около 57 тыс. обладателей украинских паспортов. Это примерно 2% от населения полуострова. С тех пор часть из них переехала на Украину, в то время как количество переселенцев из России в Крым увеличилось.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

В саммите «Крымской платформы» заявлено участие высокопоставленных представителей из, как минимум, десяти стран, в том числе США. Киев не уточняет, кто именно посетит мероприятие, ссылаясь на протокольные формальности. Тем не менее «Крымская платформа» рискует вылиться в очередное словесное заверение в полной поддержке Украины со стороны западных лидеров без каких-либо реальных шагов.

На двойственность действий Вашингтона на днях посетовал украинский президент Владимир Зеленский, заявив, что не ждёт положительных для Украины результатов от саммита Россия-США 16 июня. Он также выказал недовольство по поводу того, что глава Белого дома Джо Байден не встретился с ним до того, как ехать на переговоры с Владимиром Путиным.

Джо Байден со своей стороны, выступая на саммите НАТО 14 июня, заявил, что Североатлантический Альянс готов принять Украину в свои ряды. Но тут же напомнил Киеву о длинном списке требований.

Мой ответ — нет, — пояснил Байден. — Дело в соответствии критериям. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий.

Хотя тема Украины наверняка будет поднята на переговорах Путина и Байдена, остаётся неясным, насколько важное место она займёт. Повестка дня лидеров довольно насыщенна, а шансов договориться по ситуации в Донбассе и тем более в Крыму немного. Не исключено, что президенты предпочтут сосредоточиться на вопросах, где прогресс возможен, например, на контроле над вооружениями и климате.