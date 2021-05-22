На Украине ожидают провала «Крымской платформы»

https://static.news.ru/photo/626f6fbe-bb3e-11eb-949b-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что без России киевская инициатива «Крымская платформа» полностью теряет свой смысл, сообщает «Главред».

Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? <...> Именно она сегодня полностью контролирует Крым. <...> Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без её участия — это по меньшей мере смешно, — подчеркнул политик.

Он добавил, что на «Крымскую платформу» вряд ли приедут лидеры ведущих стран Запада. В Киеве ждут разве что лидеров Латвии, Литвы, Эстонии или Польши, подчеркнул Суслов.

Однако это максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский воспользовался визитом в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена для того, чтобы пригласить президента Джо Байдена на заседание так называемой Крымской платформы в августе. Эдакой международной конференции с участием известных штатовских сателлитов, созываемой с целью заклеймить агрессивную Россию.