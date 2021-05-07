Отчего так суетится «Слуга народа»

Владимир Зеленский воспользовался визитом в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена для того, чтобы пригласить президента Джо Байдена на заседание так называемой Крымской платформы в августе. Эдакой международной конференции с участием известных штатовских сателлитов, созываемой с целью заклеймить агрессивную Россию и заставить заплатить «небывалую цену» за оккупированный исконно украинский Крым.

Ясно, что никакой импровизации в отношениях Киева с «вашингтонским обкомом» не допускается. А потому и это приглашение было заранее согласовано. Вряд ли президент совершит ради таких посиделок тяжёлый для его возраста лишний перелёт в Старый Свет. Но это повод ещё раз подчеркнуть заокеанскую солидарность со страданиями Зеленского, который раз за разом попадает в расставляемые им же как бы хитроумные ловушки.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен president.gov.ua

К тому же, судя по всему, американцев пока не заинтересовал план Зеленского по пересмотру Минских соглашений и изменению переговорного «нормандского формата» с участием России, Украины, Германии и Франции. Слуга народа настаивает теперь на привлечении к обсуждению Соединённых Штатов и Канады с ее сильной украинской диаспорой. Но сверхзадача остается прежней: тянуть время, максимально с помощью новых хозяев давить на Россию в надежде максимально усложнить ее поддержку Донбасса. Тем более что и на этот раз Блинкен пообещал дополнительную военную помощь, подтвердив американскую готовность всегда воевать до последнего союзного солдата.

И на таком манёвренном фоне особое значение для Зеленского приобретает его приглашение Владимиру Путину провести личную встречу. Если исключить чисто пропагандистский момент такой инициативы, то в чистом остатке обнаружится не только желание сделать Россию непосредственным участником конфликта на Донбассе, но, как кто-то пошутил, заключить с нею что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа. Эдакий маскировочный, усыпляющий бдительность документ, под прикрытием которого можно было бы также готовиться к военной авантюре. Этим объясняется и приглашение Владимира Путина хоть в Ватикан, хоть в Иерусалим для переговоров.

Беда, однако, Зеленского в том, что его интриги легко читались в Кремле. Для начала Зеленского пригласили на переговоры в Москву, что для него было неприемлемо из-за опасений показаться слабым и предателем в глазах ярых украинских националистов. Затем предложили повестку, которая исключала бы обсуждение проблемы Донбасса, поскольку в трактовке Москвы такие переговоры Киев должен вести напрямую с Донецком и Луганском.

Alexander Rekun/Global Look Press

В результате и «мирное наступление» Зеленского провалилась. В его тщательно расставляемую ловушку Москва не попала. А на то, чтобы вести переговоры о чём-либо, кроме Донбасса, американской санкции у украинского президента нет. Из-за океана тщательно следят за тем, чтобы пан Зеленский не переходил в отношениях с Москвой нарисованных ему линий и не дёргался бы с поводка.

Вот и приезд Энтони Блинкена подтвердил намерение «вашингтонского обкома» принять дополнительные меры для дальнейшего лишения киевского режима субъектности. На этот раз заезжий ревизор указал Зеленскому на тлетворное влияние местных олигархов и на тот непреложный факт, что украинкой коррупцией активно пользуется Россия. А значит, возрастёт еще больше роль разного рода контрольных органов, которые напрямую управляются из-за океана, а потому играют решающую роль в назначениях или отставках местных политиков, на которых давно заготовлен компромат. Поводок становится все крепче, а ошейник всё жёстче.