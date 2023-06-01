«Несмотря на надежды Киева»: СМИ узнали о новом плане НАТО по Украине El País: НАТО может предоставить Украине частичные гарантии безопасности вместо членства

Фото: МО Украины

США вместе с союзниками не станут делать шаги в отношении Украины, которые могли бы привести к увеличению риска столкновений с Россией, написала в материале для испанского издания El País обозреватель Мария Р. Саукильо. По ее данным, речь идет в первую очередь об обязательствах по взаимной обороне.

Несмотря на надежды Киева, <...> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне, — говорится в материале.

По словам Саукильо, такие действия могут привести к втягиванию гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего в НАТО стремятся всеми силами избежать. По этой причине в настоящее время на Западе рассматриваются более ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

Саукильо также отметила, что, по словам осведомленных источников в Брюсселе, Украина не будет удовлетворена предлагаемым ей — несколько улучшенным — дипломатическим положением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что для его страны надежды на принятие в состав Североатлантического альянса становятся все более отдаленными. Он выразил надежду на то, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе все же будет принято положительное решение.

При этом украинский лидер заявил о необходимости вступления в Евросоюз и НАТО целого ряда стран. По его словам, членами ЕС и военного блока должны стать все государства, которые граничат с Россией.