Взрывы прогремели в Днепре «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Днепре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько взрывов раздались в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) и его окрестностях, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Предупреждения об опасности с воздуха в ночь на 30 октября прозвучали в Николаевской области Украины, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем украинских властей.

В ночь на 29 октября взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщал заместитель главы областной администрации Сергей Тюрин. В это же время в регионе звучала воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Измаильском районе Одесской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога. В Измаильском районе находится одноименный порт на реке Дунай, он является крупнейшим в регионе. В районе города Южного Одесской области был слышен характерный грохот. Сообщалось и о серии взрывов, которые прогремели в Одессе. Перед этим в городе сработали системы противовоздушной обороны. Немногим позже взрывы раздались в украинских городах Днепропетровск и Кривой Рог.