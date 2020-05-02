Несколько тысяч одесситов почтили память погибших в Доме профсоюзов

https://static.news.ru/photo/2ec22dd0-8ca7-11ea-9c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Несколько тысяч жителей Одессы пришли к Дому профсоюзов. Они почтили память погибших во время пожара в 2014 году.

Горожане проигнорировали карантинные меры. На мероприятие пришли и политики. В частности, Юрий Бойко, а также несколько депутатов от партии «Слуга народа». Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей обеспечить беспристрастное расследование происшествия.

2 мая 2014 года активисты из организации «Правый сектор» (запрещена в России) напали на палаточный городок на Куликовом Поле. Здесь одесситы собирали голоса за проведение референдума. Обитателям городка удалось скрыться от радикалов в Доме профсоюзов. Однако радикалы окружили здание и подожгли его. В результате погибли 48 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД России указал Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии.