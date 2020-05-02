МИД указал Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии

https://static.news.ru/photo/af65ef16-8c5d-11ea-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ отмечают отсутствие прогресса в расследовании трагических событий в Одессе, произошедших шесть лет назад, даже после смены власти на Украине. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещённом на сайте ведомства.

В дипведомстве подчёркивают, что «установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей и показаний очевидцев, так до сих пор не завершено и виновные не понесли наказание». Российский МИД призывает «международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других, включая расстрелы на „майдане“ и убийства журналистов».

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек. Более 250 пострадали. Большинство из них находились в Доме профсоюзов, который был подожжен. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

В прошлую годовщину трагедии депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук говорил, что за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года должны ответить политики и силовики, которые были в то время в городе. Среди конкретных лиц он назвал начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, писал NEWS.ru.