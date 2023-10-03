Несколько десятков человек погибли в ДТП в Италии La Repubblica: в ДТП с автобусом на севере Италии могли погибнуть 20 человек

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате ДТП с автобусом на севере Италии могли погибнуть порядка 20 человек, заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, его слова приводит издание La Repubblica. Машина упала с эстакады с высоты около 10 метров, после чего автобус загорелся.

Как минимум 20 погибших, — сказал Бруньяро.

Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала Местре в пригороде Венеции. При падении с эстакады автобус загорелся. Также сообщается, что ранения получили около 40 человек.

В свою очередь телеканал RaiNews24 сообщил о по меньшей мере 16 погибших. По предварительной информации, работавший на метане рейсовый автобус принадлежал оператору общественного транспорта Венеции Actv.

Местная префектура сообщила о том, что 21 человек погиб, 12 получили ранения, данные приводит ТАСС. Также есть пропавшие без вести.

Как сообщает газета Corriere della Sera, управление здравоохранения Венеции ввело в действие протокол «крупных чрезвычайных ситуаций». Он предусматривает открытие всех отделений неотложной помощи и вызов на работу резервного персонала.

Ранее сообщалось, что автобус с 30 детьми перевернулся в районе подмосковного села Трубино. По данным СМИ, на автобусе школьников везли в православную гимназию. Все находившиеся в транспорте дети являются воспитанниками учреждения «Ковчег».