Стрельба произошла в ночном клубе в центре Осло в Норвегии. В результате пострадали несколько человек. Точное их число не называется. Об этом сообщила полиция норвежской столицы.
Прозвучали выстрелы в ночном клубе в центре города. <...> Есть раненые, — говорится в сообщении.
Также полицейские пообещали привести все подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что полицейским в Чикаго (США) запретили бегать за преступниками, если они совершили проступки, класса «менее чем А», то есть нарушили правила парковки, например, или распивали алкоголь в общественном месте. Запрещено преследовать на своих двоих также хулиганов, которые совершили «простое нападение или вторжение на частную собственность».