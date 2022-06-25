Несколько человек пострадало в результате стрельбы в центре Осло Полиция сообщила о нескольких пострадавших в результате стрельбы в центре Осло

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла в ночном клубе в центре Осло в Норвегии. В результате пострадали несколько человек. Точное их число не называется. Об этом сообщила полиция норвежской столицы.

Прозвучали выстрелы в ночном клубе в центре города. <...> Есть раненые, — говорится в сообщении.

Также полицейские пообещали привести все подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что полицейским в Чикаго (США) запретили бегать за преступниками, если они совершили проступки, класса «менее чем А», то есть нарушили правила парковки, например, или распивали алкоголь в общественном месте. Запрещено преследовать на своих двоих также хулиганов, которые совершили «простое нападение или вторжение на частную собственность».