«Непростое решение»: Макгрегор о своей кандидатуре на выборах в Ирландии

«Непростое решение»: Макгрегор о своей кандидатуре на выборах в Ирландии Макгрегор отказался от участия в президентских выборах в Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил в соцсети X, что отказался от участия в президентских выборах в Ирландии. Он отметил, что принял это непростое решение после долгих раздумий, но выразил надежду, что продолжит заниматься политикой.

Я снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Это было непростое решение, — сказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор потерпел поражение в апелляционном процессе по делу об изнасиловании. Суд оставил в силе предыдущее решение о признании спортсмена виновным, обязав выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере €250 тыс. (более 22 млн рублей). Дополнительно на него была возложена обязанность покрыть судебные издержки, которые составили €1,3 млн (более 119 млн рублей).

В ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным по делу о нападении на девушку на рождественской вечеринке. Соответствующее решение вынесли присяжные Высшего суда Дублина.

Это не первые обвинения против Макгрегора. В 2023 году его обвинили в изнасиловании девушки во время баскетбольного матча НБА между командами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».