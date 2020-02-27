https://static.news.ru/photo/753c1e5c-594d-11ea-b2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маски не имеет смысла носить тем, кто боится заразиться коронавирусом, однако их могут использовать люди, уже подхватившие инфекцию. Об этом заявил руководитель института Роберта Коха в Германии Лотар Вилер.

Если вы уже заболели, кашляете и чихаете, маска не позволит вирусу распространиться далеко. Однако для ежедневного пользования нет свидетельств того, что это помогает, — заявил учёный на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, очень важно для предотвращения распространения коронавируса мыть руки. Известно, что инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а если инфицированный человек прикрывается руками, а потом кому-то жмёт руку, то он подвергает риску заражения того, с кем здоровается.

Вилер называет ситуацию с вирусом очень динамичной, при которой заболевание может распространиться быстро. По его словам, в случае если человек заболевает, нужно оставаться дома и информировать врача по телефону, уточняет «Интерфакс».



Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что коронавирус COVID-19 передаётся не только воздушно-капельным путём: чтобы защититься от инфекции, нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, регулярно убираться дома, писал NEWS.ru.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.