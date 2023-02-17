В Германии высмеяли предложение поставить Киеву подводную лодку Немецкий политолог Рар счел безумием идею передать Украине подводную лодку

Фото: Chief Petty Officer Joshua Karst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Быстроходная подводная лодка типа «Вирджиния» USS South Dakota

Украинские чиновники надеются, что на Мюнхенской конференции наконец примут решение по поставкам истребителей, рассказал в интервью NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в Мюнхене уже ведутся такие разговоры, а помимо самолетов Киеву понадобились не только дальнобойные ракеты, но и подводная лодка. Для чего Украине может понадобиться субмарина, совершенно непонятно, признался Рар.

Прозвучало даже предложение поставить Украине подводную лодку. Интересно, как она попадет в Черное море — через Босфор? Допустим, маленькая субмарина и проплывет через пролив, но что дальше? Она будет воевать с Черноморским флотом РФ? Все это какое-то безумие. Кто бы мог подумать, что всего за год мир изменится небывалым образом! — удивился немецкий политолог.

Ранее Рар поделился прогнозом, что представители Запада на Мюнхенской конференции будут добиваться увеличения поставок оружия Украине и принятия новых пакетов санкций против России. И хотя на площадке в Мюнхене все ограничится дискуссиями, эти обсуждения могут подтолкнуть Запад к дальнейшим шагам, считает он.

Также немецкий эксперт объяснил нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в отправке танков на Украину. По словам политолога, Шольц понимает, к каким непредсказуемым последствиям может привести поставка немецких боевых машин, поэтому пока не торопится выполнять свои обещания.