В Германии назвали два доказательства военного альянса России и КНР

https://static.news.ru/photo/bfd1bcca-c1dd-11eb-ab1a-96000091f725_660.jpg Фото: Zhou Chao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный альянс России и Китая уже стал реальностью. Страны создали его, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. О создании соответствующего военного альянса говорят регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения Москвы и Пекина. Об этом для издания Die Welt сообщил немецкий политолог Йоахим Краузе.

По его словам, Россия уже направляла в Китай различные образцы военной техники. В частности, речь идёт о ЗРК С-400 и истребителях Су-35. Кроме того, политолог говорит о связи усиления давления китайцами на Тайвань и увеличения количества российских войск у границ Украины в апреле 2021 года. Так, уверен Краузе, Пекин показал, что готов оказать при необходимости военную поддержку России.

Мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов, — добавил политолог.

Сведения Global Firepower Index говорят, что РФ и КНР находятся на втором и третьем месте после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединенные военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству. Это касается и ядерного оружия.

Ранее стало известно, что статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем ради создания арсенала роботизированных вооружений, опубликовало издание Daily Mail. В своём материале издание ссылается на доклад некоммерческой исследовательско-аналитической организации «Искусственный интеллект и автономность России».

Публикация вызвала активный отклик читателей. Британцы назвали такой альянс «браком, заключённым на небесах».