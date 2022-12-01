В Германии признали причастность к потерям ВС России на Украине Хабек заявил, что сам разрешил ВСУ стрелять в военных ВС РФ из немецкого оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек убежден в необходимости поставок вооружения Киеву, пишет Stern. Он признался, что лично поставил подпись на разрешении поставок оружия ВСУ, и отметил, что из этого оружия может быть ранено или убито «немалое число российских новобранцев».

Я ни на секунду не сомневаюсь в этом (в необходимости поставок оружия. — NEWS.ru). И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись, — заявил Хабек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.

До этого The Sun сообщало, что британский спецназ занимался подготовкой военнослужащих военно-морских сил Украины, которые провели спецоперацию на острове Змеиный в Черном море. Издание отмечает, что в Очаков специально приезжали бойцы Особой лодочной службы ВМС Соединенного Королевства.