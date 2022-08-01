Немецкие ЗСУ Gepard оказались непригодны для боевых действий на Украине Bulgarian Military: ЗСУ 1A2 Gepard не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Gepard

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, оказались непригодными для ведения боевых действий, пишет Bulgarian Military. В издании отметили, что установки не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий. Киев вместе с ЗСУ получил норвежские боеприпасы, которые не подходят по техническим особенностям. Отмечается, что у Германии на время поставки Gepard не было снарядов с подходящим калибром, поэтому пришлось искать подобные в других странах.

Поставленные в Украину норвежские боеприпасы не распознаются системой вооружения. и она не может ими стрелять, — отмечается в публикации.

По данным Bulgarian Military, все три поставленные немецкие ЗСУ на данный момент непригодны для ведения боевых действиях.

Немецкая ЗСУ Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии от 100 метров до четырех километров и на высотах до трех километров, а также наземных и надводных целей на дальности до 4,5 километра.

Ранее сообщалось, что руководство ФРГ намерено передать Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) типа Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 54 бронетранспортера M113, 500 ПЗРК Stinger, а также 22 грузовика и 80 пикапов Toyota.