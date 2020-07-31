Немецкие депутаты высказались в защиту «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b5407858-d324-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Депутаты бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт и Штеффен Котре раскритиковали угрозы США в отношении газопровода «Северный поток — 2» и призвали защитить его ради связанных с проектом экономических интересов Европы.

Гердт заявил, что европейским политикам следует задаться вопросом, действительно ли США являются партнёром Европы, учитывая выставляемые Вашингтоном требования по газопроводу и угрозы санкциями.

Если Европа сейчас пойдёт на уступки, если политики не найдут в себе сил отстоять экономические интересы своих государств и континента, тогда нужны ли нам такие политики? — цитирует депутата РИА Новости.

Гердт добавил, что ограничения, которые хотят ввести США, носят не экономический, а политический характер. По его мнению, Вашингтон принуждает Европу к отказу от собственных экономических и стратегических интересов ради изоляции и ослабления России, при этом на ЕС ему «глубоко наплевать».

Котре, в свою очередь, предложил задуматься о принятии ответных санкций в отношении инициаторов ограничений, которыми грозят Штаты.

Я уверен в том, что проект будет завершён — Россия всегда находила пути, как справиться с трудностями. Вопрос состоит в том, насколько широка будет поддержка правительства ФРГ и ЕС. Тут я вижу проблемы, — сказал депутат.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и возглавляемое ею правительство предпочитают ограничиваться переговорами вместо того, чтобы принимать встречные меры. Например, отказаться от покупки американского сжиженного газа или ввести таможенные пошлины.

Законопроект о новых санкциях против газопровода группа американских парламентариев внесла в Сенат 4 июня. Он предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы Вашингтона о санкциях против трубопровода. По его словам, тогда станет понятно, в какой степени Европа готова отстаивать свой суверенитет и независимость.