В Австрии призвали ответить на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Угрозы Вашингтона о принятии новых санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», должны получить «политический ответ» со стороны Европы. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.

По его словам, тогда станет понятно, в какой степени Европа готова отстаивать свой суверенитет и независимость, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций, — отметил Зеле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США ввели санкции против швейцарских трубоукладчиков Allseas из-за опасения геополитического влияния России за счёт роста поставок топливных ресурсов в Европу. Из-за санкций РФ пришлось использовать свои силы. У России оставалось одно судно, способное доделать трубопровод «Северный поток — 2»: «Академик Черский».