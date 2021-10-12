Немецкая CureVac решила не выводить вакцину от COVID на рынок ЕС

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac решила отозвать заявку на одобрение Евросоюзом вакцины от коронавируса, сообщается на сайте организации. Ранее препарат первого поколения показал 47% эффективности.

Вместо первой вакцины компания сосредоточится на создании препарата второго поколения, основанного на мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота).

Отзыв документов на вакцину первого поколения в CureVac объясняют тем, что препарат мог получить одобрение только во втором квартале 2022 года, а к этому времени завершится разработка новой вакцины, которая сейчас проходит последнюю стадию.

О неэффективности вакцины первого поколения от CureVac стало известно по итогам второго промежуточного теста в июне 2021 года. Препарат показал эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19, что не соответствует критерию статистического успеха.

Еврокомиссия и CureVac заключили контракт на централизованные поставки вакцины в европейские страны, предполагающий выпуск до миллиарда доз. Препарат начали разрабатывать в январе 2020 года, клинические испытания проводились с июля.