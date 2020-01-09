В марте 2019 года суд приговорил 57-летнего Клауса О. к пожизненному тюремному заключению. Расследование в отношении мужчины было начато в 2018 году. Его задержали после того, как камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда он подсыпал неизвестный порошок в бутерброд коллеги. Исследования показали, что с собой на работу мужчина принёс яд, способный вызвать серьёзные повреждения внутренних органов. В результате его действий два человека, помимо умершего парня, получили тяжёлые повреждения почек.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Массачусетс работник ресторана умер от отравления чистящим средством. Ещё 10 человек были госпитализированы.