https://static.news.ru/photo/39267ed8-32d5-11ea-8954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huebner/Voigt/Global Look Press

В Германии умер 26-летний молодой человек, который впал в кому после того, как четыре года назад его отравил коллега.

Информацию о смерти мужчины подтвердили в суде города Билефельд. Его родители ранее рассказывали о страданиях, которые пришлось пережить парню, сообщает Associated Press.

Man dies in Germany years after co-worker poisoned his lunch https://t.co/ZrhkSmkzYT — CTV News (@CTVNews) January 9, 2020

В марте 2019 года суд приговорил 57-летнего Клауса О. к пожизненному тюремному заключению. Расследование в отношении мужчины было начато в 2018 году. Его задержали после того, как камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда он подсыпал неизвестный порошок в бутерброд коллеги. Исследования показали, что с собой на работу мужчина принёс яд, способный вызвать серьёзные повреждения внутренних органов. В результате его действий два человека, помимо умершего парня, получили тяжёлые повреждения почек.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Массачусетс работник ресторана умер от отравления чистящим средством. Ещё 10 человек были госпитализированы.