Немцы после слов Путина потребовали быстрее запустить «Северный поток – 2» Читатели Die Welt потребовали запустить «Северный поток – 2» после слов Путина

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от властей обеспечить запуск газоснабжения по трубопроводу «Северный поток — 2». По их мнению, от него зависит энергобезопасность страны. Так в Германии отреагировали на слова российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе.

«Господа [вице-канцлер Роберт] Хабек и [канцлер Олаф] Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и прекратите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности». <...> «Закрытие „Северного потока — 2“ было ошибкой с самого начала, энергоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не несет никаких потерь, поскольку у нее предостаточно потребителей в Азии. Бессмысленные санкции бесполезны», — написали пользователи Frank F. и Cornelia O.

Некоторые пользователи отметили, что трубопровод по конструкции идентичен «Северному потоку — 1», добавляя, что выбор между ними является сугубо политическим вопросом. Другие указывают, что запуск «Северного потока — 2» зависит от позиции США, от чего страдает вся Европа.

Ранее Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу. Он подчеркнул, что подобное возможно, несмотря на то что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Сейчас в отношении этого маршрута появились проблемы, о которых глава РФ рассказывал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.