Путин предложил запустить «Северный поток - 2» ради спасения Европы Путин предложил запустить «Северный поток - 2» для увеличения поставок газа в Европу

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Одним из способов увеличения поставок российского газа в Европу может стать запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобное возможно, несмотря на то, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Слова главы государства приводит ТАСС.

У нас существует еще один готовый маршрут — это «Северный поток — 2». Его можно запустить, — заявил Путин, говоря о путях решения энергетического кризиса в Европе.

Он также добавил, что в настоящее время в отношении данного маршрута повились проблемы, о которых глава РФ рассказывал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По словам Путина, данная тема обсуждалась около полутора месяцев назад и тогда он сообщил немецкому коллеге, что «Газпром» зарезервировал мощности газопровода и «они оне могут бесконечно висеть в воздухе».

Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимем для внутреннего потребления и переработки. И «Газпром» <...> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим «Северный поток — 2», это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина, — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ по плановому техобслуживанию на трубопроводе «Северный поток».