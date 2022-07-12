Немцы набросились на Зеленского из-за критики «Северного потока» Читатели Der Spiegel обвинили Зеленского в предательстве после критики «Северного потока»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Читатели немецкого журнала Der Spiegel пришли в ярость от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, критикующего решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока». Многие граждане предположили, что Киев сознательно хочет использовать антироссийские санкции против Евросоюза и Германии в частности.

Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом «Разделенная боль — половина боли?!». <...> «Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план..., — пишут разгневанные читатели.

По их мнению, санкции можно вводить, менять, приостанавливать и даже снять, а «до мнения господина Зеленского нет никакого дела».

Накануне Зеленский назвал решение Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для «Северного потока» неприемлемым исключением из санкционного давления на Россию. По его словам, посла Оттавы из-за этого вызывали в МИД Украины.

Ранее стало известно, что Оттава приняла решение передать Берлину задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток».