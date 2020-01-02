https://static.news.ru/photo/f374cc24-2d74-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Группа неизвестных злоумышленников в шапках Санта-Клауса и масках разгромила несколько питейных заведений в Мариуполе. Видео погромов появилось в Интернете.

Видеоролик называется «Новогодняя сказка от Национальных дружин». Он начинается с голоса ребёнка за кадром, который, обращаясь к святому Николаю, просит закрыть «наливайки», чтобы его отец бросил пить и больше времени проводил с семьёй.

После этого под новогоднюю музыку демонстрируются нападения на бары и кафе с порчей имущества и избиением посетителей.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает сайт 0629.com.ua.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские националисты провели факельное шествие в Киеве в честь 11-летия Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал его шабашем и оскорблением памяти жертв нацизма.