Группа неизвестных злоумышленников в шапках Санта-Клауса и масках разгромила несколько питейных заведений в Мариуполе. Видео погромов появилось в Интернете.
Видеоролик называется «Новогодняя сказка от Национальных дружин». Он начинается с голоса ребёнка за кадром, который, обращаясь к святому Николаю, просит закрыть «наливайки», чтобы его отец бросил пить и больше времени проводил с семьёй.
После этого под новогоднюю музыку демонстрируются нападения на бары и кафе с порчей имущества и избиением посетителей.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве,
Ранее NEWS.ru писал, что украинские националисты провели факельное шествие в Киеве в честь 11-летия Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал его шабашем и оскорблением памяти жертв нацизма.
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