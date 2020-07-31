Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине

https://static.news.ru/photo/3fb7a490-d332-11ea-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Неизвестные злоумышленники напали на торговый центр в Берлине (Германия). По предварительной информации, в результате атаки пострадали люди. О ЧП сообщили местные силовики в социальной сети Twitter.

По информации стражей порядка столицы ФРГ, ТЦ находится на Герман-плац (район Нойкёльн). Правоохранители уже прибыли на место событий. По одной из версий, преступники хотели совершить вооружённое ограбление, распылив при этом неизвестный газ. Пострадали восемь человек, в районе ЧП работают пожарные, передаёт портал Sputnik. По предварительным данным, целью преступников были инкассаторы.

Am #Hermannplatz kam es zu einem #RaubÃ¼berfall . Wir sind aktuell mit vielen Kolleg. vor Ort. #Update folgt!

tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил банк в Санкт-Петербурге. Сумма похищенного уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски налётчика. Это не первый похожий случай в Петербурге. Ранее, в июле 2020 года, неизвестный совершил налёт на банк. Преступник забрал с собой около четырёх миллионов рублей. Разбойному нападению подверглось отделение кредитной организации на проспекте Ветеранов в Кировском районе города.