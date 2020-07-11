В Санкт-Петербурге ограбили банк: преступник унёс 4 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c830ab6e-c392-11ea-8592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный в Санкт-Петербурге совершил налёт на банк. Преступник забрал с собой около 4 млн рублей. Задержать злоумышленника пока не удалось.

Разбойному нападению подверглось отделение кредитной организации на проспекте Ветеранов в Кировском районе города. В 16:40 в помещение банка забежал мужчина в медицинской маске. Он произвёл как минимум один выстрел, после чего, угрожая кассиру, потребовал отдать деньги, сообщают в региональном УМВД. Нападавший скрылся до приезда полиции.

Люди в результате случившегося не пострадали. При этом известно, что в отделении банка были посетители.

Я подошёл к терминалу и достал карту. В этот момент боковым зрением увидел, как в отделение зашёл какой-то парень и стал кричать: «Давайте деньги». Потом я услышал три хлопка и быстро ретировался. Выйдя на улицу, стал звонить в экстренные службы, — приводит «Фонтанка» слова очевидца.

По некоторым данным, предполагаемый преступник может быть одет в тёмно-серую толстовку, на капюшоне ярко-оранжевая полоса. В городе объявлен план «Перехват». На месте преступления криминалисты нашли гильзу.

Ранее NEWS.ru писал об ограблении банка на юге Москвы. Напавший был вооружён гранатой и пистолетом. Злоумышленник связал скотчем и пластиковыми хомутами сотрудников организации. После этого он похитил около 8 млн рублей.