В Петербурге вооружённый мужчина ограбил банк

https://static.news.ru/photo/d8575802-d103-11ea-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил банк в Санкт-Петербурге.

Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Сумма похищенного уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски налётчика.

Это не первый похожий случай в Петербурге. Ранее, в июле 2020 года, неизвестный совершил налёт на банк. Преступник забрал с собой около 4 млн рублей. Разбойному нападению подверглось отделение кредитной организации на проспекте Ветеранов в Кировском районе города. В помещение банка забежал мужчина в медицинской маске. Он произвёл как минимум один выстрел, после чего, угрожая кассиру, потребовал отдать деньги. Люди в результате случившегося не пострадали, писал NEWS.ru.