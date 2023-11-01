Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге попал под удар беспилотников Власти Украины сообщили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Фото: ГСЧС Украины

Нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг в Полтавской области ночью атаковали беспилотники, заявил в своем Telegram-канале глава Полтавской администрации Филип Пронин. В результате этого на объекте вспыхнул пожар, который был потушен. Предварительно, пострадавших нет, сейчас предприятие не работает, уточнил Пронин. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. <...> Предприятие не работает, — написал он.

В октябре пресс-служба сил обороны юга Украины сообщила, что объект инфраструктуры в Кировоградской области получил повреждения при ночных обстрелах. По информации ведомства, на территории объекта произошел пожар, который удалось вовремя локализовать. Пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что российские военнослужащие в ночь на 22 октября ударили по крупному терминалу «Новой почты» в Харьковской области. Украинские военные использовали складские помещения для хранения своего вооружения, а также в качестве логистического пункта. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.