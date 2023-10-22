Опубликованы кадры сокрушительного удара по терминалу «Новой почты»

Фото: mvs.gov.ua

Кадры ракетного удара по терминалу «Новой Почты» под Харьковом появились в Сети. Ни них видно, как после прилета снаряда в помещении начинается сильный пожар.

По данным Telegram-канала Readovka, украинские военные использовали складские помещения для хранения своего вооружения, а также в качестве логистического пункта. В результате удара были также повреждены стоящие поблизости грузовые автомобили и полуприцепы.

Ранее Readovka писала, что удар по «Новой почте» нанесли Вооруженные силы России в ночь на 22 октября. Российское Минобороны эту информацию не комментировало. Уточнялось, что с начала спецоперации на Украине «Новая почта» использовалась не в гражданских целях.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Константиновке в ДНР. По его словам, объект был атакован в момент прибытия состава с резервами и боекомплектами. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ранее соединения группировки войск «Днепр» помешали бойцам Вооруженных сил Украины совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном, противник понес потери и потерял технику.