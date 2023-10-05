Объект инфраструктуры под Кировоградом получил повреждения от ночных ударов Силы обороны юга Украины сообщили о повреждении объекта под Кировоградом

Фото: t.me/dsns_telegram

Пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram сообщила, что объект инфраструктуры в Кировоградской области получил повреждения при ночных обстрелах. По информации ведомства, на территории объекта произошел пожар, который удалось вовремя локализовать. Пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Образовавшийся пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ночь на 5 октября на территории Украины были сбиты 24 беспилотника, из них 10 в Николаевской области, девять — в Кировоградской области, еще пять — в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября в городе Кропивницкий Кировоградской области и Миргороде Полтавской области гремели взрывы. В этих регионах была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены прозвучали в Одесской и Николаевской областях страны.

Утром 4 октября воздушную тревогу объявляли сразу в пяти областях Украины — Николаевской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской. Сирены выключили спустя 15–30 минут. Информация о взрывах не поступала.

Днем ранее воздушную тревогу объявляли в Днепровской и Николаевской областях. По информации украинских СМИ, один взрыв прогремел в пригороде Днепра. О подробностях происшествия неизвестно.