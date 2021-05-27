«Не ему решать»: Лавров отреагировал на слова Кравчука по Донбассу

https://static.news.ru/photo/625f8bce-1baf-11ea-bbe1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, что для проведения переговоров нужно выбрать не Минск, а один из нейтральных городов. Глава ведомства сказал, что не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа. Лаврова цитирует РИА Новости.

Министр напомнил, что контактная группа была создана в контексте пакета документов. Бумаги сначала были одобрены на саммите в Минске в 2015 году. Затем их утвердила резолюция СБ ООН.

И те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться, как дальше эту работу выстраивать, — заметил Лавров.

Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Будет найдено новое место.

Кроме того, он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует диктаторское поведение. Это тоже повлияло на то, чтобы Киев отказался от площадки, которую предоставлял Минск.

По словам Кравчука, Украина обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть вариант со Швейцарией или Финляндией.