NBC: у иностранных наемников на Украине упал боевой дух

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боевой дух иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, падает, рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс в интервью телеканалу NBC. По его словам, это произошло из-за того, что Россия «решила воевать».

Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это отчасти из-за того, как русские решили воевать, — сказал Роулингс.

Отставной военный добавил, что поддерживает связь с различными подразделениями, участвующими в конфликте на Украине. По его словам, около половины из них «в последнее время сильно пострадали».

Те наемники, с кем телеканалу удалось пообщаться лично, признались, что нехватка поставок, задержки с получением оружия и проблемы со связью «бросили вызов их духу после месяцев сражений». Они добавили, что стратегии контрнаступления были подорваны украинскими командирами, придерживающимися советской тактики.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о просьбе США признать американских наемников на Украине комбатантами. Тем не менее, по его словам, «продолжение тема не получила».