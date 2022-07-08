США попросили признать своих наемников на Украине комбатантами Рябков: власти США попросили Россию признать американских наемников на Украине комбатантами

Фото: imcomkorea/flickr.com

США обращались к России с просьбой признать американских наемников на Украине комбатантами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, «продолжение тема не получила».

Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, — сказал Рябков.

Согласно женевским конвенциям, комбатанты имеют право на обращение с ними как с военнопленными, в отличие от наемников, которые подлежат уничтожению, либо преданию суду, попав в руки противника.

Накануне в Донецкой Народной Республике предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ. Им вменяются те же преступления, что и ранее осужденным британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.