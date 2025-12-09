Названы знаковые события, которые могут развернуться на Западе зимой Политолог Дробницкий: зима будет жарким временем для внутренней борьбы на Западе

Зима станет временем напряженной внутренней борьбы на Западе, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа может устроить новый скандал в Евросоюзе с целью урегулирования украинского конфликта.

Очевидно, что США постараются прокачать как раз всякие несистемные рычаги [для урегулирования украинского конфликта]. Они могут попытаться организовать еще один коррупционный скандал или выкинуть компромат. Я так понимаю, что в этом направлении сейчас идет развитие ситуации, потому что в лоб проломить внешнеполитический истеблишмент США, Конгресс и Европу не получается. Поэтому будут искать всякие обходные пути, — поделился Дробницкий.

Он подчеркнул, что украинский коррупционный скандал уже почти стерся из памяти. На этом фоне, по словам политолога, США для усиления напряжения в ЕС могут использовать громкую ситуацию вокруг финансирования Колледжа Европы. Американист указал, что об этом стараются не упоминать в прессе и всячески скрывают, но будут предприниматься попытки поднять этот вопрос.

Я думаю, что как раз на этом несистемном поле основные подвижки и будут. В целом, я думаю, что январь и февраль будет горячим временем для внутреннего противостояния на Западе, — заключил Дробницкий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз погрузился в коррупционный скандал, в центре которого оказались бывшие высокопоставленные дипломаты. По данным зарубежных СМИ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас стараются дистанцироваться от расследования. Однако коллеги фон дер Ляйен утверждают, что она непричастна к делу.