ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:35

Названы знаковые события, которые могут развернуться на Западе зимой

Политолог Дробницкий: зима будет жарким временем для внутренней борьбы на Западе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Зима станет временем напряженной внутренней борьбы на Западе, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа может устроить новый скандал в Евросоюзе с целью урегулирования украинского конфликта.

Очевидно, что США постараются прокачать как раз всякие несистемные рычаги [для урегулирования украинского конфликта]. Они могут попытаться организовать еще один коррупционный скандал или выкинуть компромат. Я так понимаю, что в этом направлении сейчас идет развитие ситуации, потому что в лоб проломить внешнеполитический истеблишмент США, Конгресс и Европу не получается. Поэтому будут искать всякие обходные пути, — поделился Дробницкий.

Он подчеркнул, что украинский коррупционный скандал уже почти стерся из памяти. На этом фоне, по словам политолога, США для усиления напряжения в ЕС могут использовать громкую ситуацию вокруг финансирования Колледжа Европы. Американист указал, что об этом стараются не упоминать в прессе и всячески скрывают, но будут предприниматься попытки поднять этот вопрос.

Я думаю, что как раз на этом несистемном поле основные подвижки и будут. В целом, я думаю, что январь и февраль будет горячим временем для внутреннего противостояния на Западе, — заключил Дробницкий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз погрузился в коррупционный скандал, в центре которого оказались бывшие высокопоставленные дипломаты. По данным зарубежных СМИ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас стараются дистанцироваться от расследования. Однако коллеги фон дер Ляйен утверждают, что она непричастна к делу.

Европа
США
Дональд Трамп
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию
«Нет сомнений»: Трамп ответил, чья переговорная позиция сильнее
Лавров раскрыл, что он планирует обсудить с Сийярто
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.