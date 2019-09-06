https://static.news.ru/photo/e317b0e2-d0bf-11e9-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Статистическое агентство Евросоюза проанализировало цены на алкоголь в странах Европы. Оказалось, что самый дешёвый алкоголь продаётся в Румынии и Болгарии, а самый дорогой — в Финляндии.

Самый высокий алкогольный статистический индекс, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, зафиксирован в Финляндии (182 пункта). На втором месте — Ирландия (177), на третьем — Швеция (152), следует из данных Евростата.

Во Франции этот индекс равен 100 пунктам, в Италии — 94, в Венгрии — 77, а в Болгарии и Румынии — по 74 пункта.

Как писал News.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг европейских государств по количеству потребляемого чистого спирта на душу населения в год. Первое место в нём заняла Литва (15 л), второе — Чехия (14,4 л), третье — Германия (13,4 л). Россия участие в исследовании не принимала. Оказалось, что среднестатистический житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.