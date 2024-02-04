Названы последствия возможного выхода Германии из ЕС РИА Новости: выход Германии оставит Евросоюз без пятой части бюджета

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Выход Германии из ЕС оставит его без пятой части общего бюджета и окажет негативный эффект на экономику ФРГ, сообщает РИА Новости. По данным агентства, прямые потери ВВП ФРГ могут составить не менее €227 млрд.

Кроме того, прогнозируется отток трудовых ресурсов в ФРГ до 8%. При этом указывается, что выход Берлина из ЕС в первую очередь ударит по бюджету объединения. Европейские статистические данные указывают на то, что предполагаемый бюджет ЕС на 2024 год составляет €143 млрд, €137 млрд из которых — прямые вложения стран-членов. Самая большая часть приходится на ФРГ, которая вкладывает €30,3 млрд, то есть 20,1% от всего бюджета. Чуть менее крупными донорами являются Франция, Италия, Испания и Нидерланды.

По оценкам агентства, выход Германии также нанесет урон другим членам ЕС, которые выступают в качестве чистых бенефициаров, вносящих в бюджет меньше, чем получают обратно. В их числе отмечается участие Польши, которая в 2022 году получила на €16,6 млрд больше, чем внесла.

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что помощь в объеме 1% ВВП европейских стран будет достаточной для республики. Он добавил, что текущая поддержка со стороны Евросоюза является впечатляющей.