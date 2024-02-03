Посол Украины назвал долю европейского ВВП, которую нужно тратить на Киев Посол Украины Мельник: ЕС нужно отдавать 1% ВВП для достаточной помощи Киеву

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Помощь в объеме 1% ВВП европейских стран будет достаточной для Украины, заявил посол республики в Бразилии Андрей Мельник в интервью телеканалу NTV. При этом он назвал текущую поддержку со стороны Евросоюза впечатляющей.

Это на самом деле впечатляюще. Только, к сожалению, этого все еще недостаточно. <...> Срочно необходимо поставить более высокую цель: 1% ВВП ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год, — заявил Мельник.

Также посол отметил, что Украина нуждается как в военной, так и в дипломатической поддержке. По его словам Киеву необходимы крылатые ракеты Taurus и немецкие истребители Eurofighter и Tornado. Вместе с тем Мельник хотел бы видеть значительно больше дипломатической инициативы от западных стран, Китая и Бразилии. При этом посол констатировал, что Украина сейчас не готова к прямым переговорам с Россией.

Ранее министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза в вопросе выделения Украине пакета помощи. Таким образом он прокомментировал статью FT о планах ЕС саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето на помощь Киеву. Министр подчеркнул, что Будапешт не связывает помощь Украине с доступом к фондам Евросоюза и не позволяет другим поступать так же.