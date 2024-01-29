В Венгрии ответили на угрозы ЕС разрушить экономику страны из-за Украины Министр Бока: Венгрия не поддастся на шантаж ЕС о помощи Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза в вопросе выделения Украине пакета помощи, написал на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена) министр по делам ЕС Янош Бока. Таким образом он прокомментировал статью FT о планах ЕС саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето на помощь Киеву.

Венгрия не поддастся шантажу! <...> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления, — отметил министр.

Министр подчеркнул, что Будапешт не связывает помощь Украине с доступом к фондам Евросоюза и не позволяет другим поступать так же. Бока добавил, что венгерская сторона настроена на продолжение переговоров, но на шантаж реагировать не станет.

Накануне FT писала о планах Брюсселя ударить по «экономическим слабостям» Венгрии, если она не изменит свою позицию по помощи Украине. В частности, ЕС намерен поставить под угрозу валюту страны, а также вызвать недоверие инвесторов с целью нанесения ущерба экономическому росту республики.