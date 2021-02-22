Названы подозреваемые в убийстве российских журналистов в Хорватии

https://static.news.ru/photo/32070f4c-75ea-11eb-9d7c-96000091f725_660.jpg Фото: Emmanuele Contini via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

В убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного в Хорватии 1 сентября 1991 года подозреваются члены спецподразделения Сербской автономной области Краина. Об этом сообщила хорватская полиция в рамках расследования по делу о военном преступлении почти 30-летней давности.

Когда из направления Хрватской Костайница появился автомобиль с дипломатическими номерами, данная группа открыла огонь из стрелкового оружия по нему, после чего он остановился. В машине находились 41- и 43-летний российские журналисты в гражданской одежде, которые в тот день были на редакционном задании в зоне конфликта, — цитирует РИА Новости МВД Хорватии.

Отмечается, что журналисты погибли не сразу, они были лишь ранены. Но один из подозреваемых подошёл к машине, в которой они сидели, забрал у них документы и убил их выстрелами из пистолета. Останки погибших не найдены до сих пор. Хорватская полиция подала на подозреваемых в суд, однако сообщается, что в настоящее время они находятся за пределами страны.

Спецкор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной освещали события гражданской войны в Югославии. В марте 2017 года указом президента РФ Владимира Путина они были посмертно награждены орденами Мужества.

Ранее NEWS.ru писал, что Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) в Людвигсбурге проверяет причастность солдат вермахта к убийству советских военнопленных. В списке подозреваемых семь человек.