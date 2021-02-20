В ФРГ могут привлечь к суду нацистов, охранявших советских военнопленных

https://static.news.ru/photo/4581d91c-7437-11eb-ae56-96000091f725_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) в Людвигсбурге проверяет причастность солдат вермахта к убийству советских военнопленных. В списке подозреваемых семь человек.

В нашей картотеке есть данные примерно о 250 лагерях с информацией о служивших там охранниках. Мы смогли установить личности примерно двух тысяч человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день, — рассказал глава ЦРПНС Томас Виль журналистам газеты Welt am Sonntag.

В Германии после 2011 года изменилась правовая ситуация. Расследования в отношении экс-охранников концлагерей стало возможным, даже если нет свидетелей, указывающих на их участие в преступлении. Это произошло после приговора Ивану Демьянюку, который был признан виновным в пособничестве убийству 28 060 узников лагеря смерти Собибор в 1943 году. Тогда нацисту не смогли инкриминировать каких-либо конкретных преступлений, суд признал его виновным на основании того, что он был охранником в Собиборе и являлся «частью системы по уничтожению».

В настоящее время ЦРПНС расследует десять дел в отношении охранников, надзирателей и другого персонала концлагерей. С 1958 году центр провёл более 7,5 тысячи расследований в отношении предполагаемых пособников нацистов.

Как писал NEWS.ru, Львовский областной совет попросил Верховную раду признать эсэсовцев из дивизии «Галичина» борцами за независимость Украины. Также предложено признать Степана Бандеру героем страны.