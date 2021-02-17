Во Львове попросили Верховную раду признать эсэсовцев борцами за Украину

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Признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины просит Львовский областной совет. Предложение направлено в Верховную раду.

В обращении, принятом большинством голосов, указано, что статус борцов за свободу Украины для участников воевавшей на стороне нацистов дивизии СС — вопрос «восстановления исторической справедливости». Кроме того, депутаты городского совета попросили признать Степана Бандеру героем Украины, сообщает «Страна.ua».

Дивизия СС «Галичина» была сформирована на западе Украины в 1943-м после соответствующего разрешения немецких оккупантов. Подразделение пополнялось за счёт добровольцев. Они участвовали в операциях против партизанских отрядов, а также устраивали карательные операции — например, бойцы уничтожили польское село Гута Пеняцка, убив свыше 500 человек. Войска СС, в состав которых входила «Галичина», признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

На Украине не дают однозначной оценки деятельности упомянутой дивизии. Одни считают, что формирование боролось за независимость страны, другие называют «Галичину» пособником нацистских оккупантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Окружной административный суд Киева признал противоправными заявления, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не относится к эмблемам нацистского режима.

Указанное решение было принято в результате рассмотрения иска главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в отношении парламентария и бывшего руководителя Института нацпамяти Владимира Вятровича.